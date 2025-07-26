برلماني: دعاوى التظاهر أمام السفارات المصرية مشبوهة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الدعوات التي أطلقتها كيانات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج تحت شعار "دعم القضية الفلسطينية"، ما هي إلا محاولات بائسة تندرج ضمن نهج تلك الجماعات في الإساءة إلى الدولة المصرية وتشويه دورها الإقليمي المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح "أبو الفتوح"، في بيان السبت، أن هذه الدعوات المشبوهة تسعى إلى بث صورة مغلوطة عن المواقف المصرية، وزرع بذور الفتنة والشقاق بين أبناء الشعب، والنيل من استقرار البلاد، مؤكدًا أن تلك الكيانات ورغم فشلها المتكرر، لا تزال تحاول التلاعب بوعي المواطنين دون جدوى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشعب المصري قد كشف هذه المخططات وواجهها بحسم خلال ثورة 30 يونيو، التي أنهت أحلام تلك الجماعات في السيطرة على مفاصل الدولة، مؤكدًا أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا بمخاطر تلك الدعوات الهدامة، ويقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الوطنية.

وشدد "أبو الفتوح"، على أن مصر، قيادة وشعبًا، لم تتخل يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دورها في هذا الملف تضاعف منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث واصلت جهودها السياسية والإنسانية دون انقطاع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه المحاولات اليائسة لن تؤثر على عزيمة الدولة المصرية في أداء دورها الإقليمي، ولن تنال من التزامها الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القاهرة ستبقى فاعلًا رئيسيًا في أي تحرك جاد لحل القضية، مهما سعت تلك الكيانات لتقويض هذا الدور.

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