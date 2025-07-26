"الثقافة" تحتفل بصدور كتاب "أبطال في طابور الماء" بثلاث لغات

كتب- محمد شاكر:

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وبالتعاون مع مركز الأزهر للترجمة برئاسة الدكتور خالد عبد اللطيف، احتفالًا بصدور كتاب "أبطال في طابور الماء" بثلاث لغات مختلفة هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ليكون بمثابة رسالة تضامن ومحبة من مصر إلى أطفال غزة.

يكون ذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة بحرم الأوبرا.

ويحكي الكتاب قصة يوسف ومصطفى وإبراهيم، 3 أصدقاء من أبناء غزة، يعيشون تحت القصف، ويواجهون قسوة الحياة اليومية بسلاح الصمود، ويتمسكون بالأمل في مستقبل أفضل.

الكتاب من تأليف أماني سليمان داود، ورسوم رنا حتاملة، وترجمت القصة إلى اللغة الإنجليزية لمياء توفيق، وإلى الفرنسية بشاير علام، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت أطفال غزة إلى القرّاء من مختلف أنحاء العالم، والتأكيد على دور الثقافة والأدب في بناء الجسور بين الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية.

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