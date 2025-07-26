القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لقطاع غزة
01:04 م السبت 26 يوليو 2025
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مصري، عن دخول 117 شاحنة من المساعدات أمس إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.
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