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القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لقطاع غزة

01:04 م السبت 26 يوليو 2025

شاحنات مساعدات

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري، عن دخول 117 شاحنة من المساعدات أمس إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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