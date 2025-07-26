كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات الختامية لورشة العمل التدريبية المعنية بتنمية المهارات الشخصية للعاملين في القطاع الزراعي، والتي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني"، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الورشة مثلت خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة تطوير الذات داخل المؤسسات الزراعية، بما يتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على قيادة التغيير وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح "عزوز"، في بيان اليوم، أن التوصيات جاءت في ضوء الأهداف الرئيسية التي سعت الورشة إلى تحقيقها، وعلى رأسها رفع الوعي بأهمية المهارات الشخصية، ودعم القدرات المؤسسية في مجالات الاتصال الفعّال، والعمل الجماعي، والقيادة، والتفكير النقدي، والتكيف مع المتغيرات.

وأشار إلى أن المشاركين شددوا على أهمية تعزيز الوعي المؤسسي بقيمة المهارات الشخصية، داعين إلى إطلاق حملات توعوية داخل المديريات والإدارات الزراعية لترسيخ هذا المفهوم بوصفه عاملاً حاسماً في تحسين الأداء الفردي والمؤسسي.

وشملت التوصيات أيضًا ضرورة دمج مؤشرات السلوكيات المهنية ضمن منظومة تقييم الأداء الوظيفي إلى جانب الكفاءات الفنية، بما يوفّر صورة متكاملة عن كفاءة العاملين.

كما أوصت بتكثيف البرامج التدريبية الدورية التي تركز على مهارات الاتصال البنّاء، والاستماع النشط، وإدارة فرق العمل بفاعلية، بما يعزز مناخ التعاون داخل بيئة العمل.

وتضمنت التوصيات كذلك الدعوة إلى تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات داخل الهيئات الزراعية لتكريس منهجية العمل الجماعي، بالإضافة إلى تمكين القيادات الوسطى والصف الثاني من خلال إعداد مسارات تدريبية متخصصة في القيادة التحويلية، وإدارة الأزمات، والتفاوض، وحل النزاعات المؤسسية.

كما شدد المشاركون على أهمية اعتماد نماذج محاكاة مهنية لتدريب العاملين على اتخاذ القرار في بيئات زراعية واقعية، بما يعزز التفكير الاستراتيجي والقدرة على اتخاذ قرارات رشيدة تحت الضغط.

وأوصوا بتطوير حقائب تدريبية تمزج بين المعرفة الفنية الزراعية ومهارات التواصل الإنساني، لاسيما في مجالات الإرشاد والتفاعل المجتمعي مع المزارعين.

وأشار "عزوز" إلى أن مخرجات الورشة كشفت عن ضرورة ربط البرامج الفنية بجوانب المهارات الناعمة، لضمان تقديم خدمات زراعية عالية الجودة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمهنة.

كما أبرزت التوصيات أهمية بناء المرونة المؤسسية من خلال دعم قدرات العاملين على التكيف مع التحول الرقمي ونظم الإدارة الذكية والتغيّرات التنظيمية والتشريعية.

واختُتمت التوصيات بالتأكيد على أهمية التدريب التفاعلي الذي يحاكي مواقف التغيير الإداري، لتأهيل المشاركين على التكيف السريع، وإدارة مقاومة التغيير، واستثمار التحولات المؤسسية كفرص للتطوير.

يُذكر أن ورشة العمل التدريبية أُقيمت بحضور الدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور موفق السرحان، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، وذلك ضمن سلسلة ورش تدريبية متخصصة يُعتزم تنظيمها تباعًا بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والإقليمية المعنية ببناء القدرات، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة برفع كفاءة الخدمات الفنية والإرشادية المقدمة للمزارعين، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وموعد انكسار الموجه الحارة

"الرعاية الصحية": خدمات الغسيل الكلوي بأسوان متوفرة بـ6 مستشفيات

وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج

حملة "100 يوم صحة".. الصحة: 14.5 مليون خدمة طبية مجانية في 9 أيام