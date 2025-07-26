الحرارة 46 في الظل.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تسجل الحرارة في الظل 42 درجة على القاهرة و46 على المناطق الجنوبية و35 على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة، أن نسب الرطوبة ترتفع بشكل كبير في ظل هدوء سرعات الرياح ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس وارتفاع الحرارة بحوالي درجتين عن المعلنة في الظل.

وتابعت: الحرارة تبدأ في التراجع بداية من يوم الأربعاء المقبل لتسجل على القاهرة 37 درجة في الظل.

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