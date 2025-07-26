كتب- نشأت علي:

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارات المصرية في الخارج بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، ليست إلا امتدادًا لتحركات مضللة اعتادت الجماعة ترويجها بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية، وتشويه دورها الوطني والمحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح "فرج"، في بيان اليوم، أن هذه الدعوات تستند إلى خطاب تحريضي يسعى لإلصاق مسؤولية الحصار بمصر، في تجاهل متعمد للواقع على الأرض، حيث تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية الحصار عبر سياسات ممنهجة تشمل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها معبر كرم أبو سالم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها قط، بل تواصل العمل على مدار الساعة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة، رغم التحديات الأمنية المتصاعدة، موضحًا أن مصر توفر تسهيلات استثنائية للمنظمات الدولية والهلال الأحمر بهدف التخفيف عن سكان القطاع.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في دعم المسار السياسي لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات الجادة لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووصف "فرج"، محاولات التشكيك في الدور المصري بأنها جزء من "حرب نفسية" تهدف إلى بث الفُرقة والفتنة بين الشعوب العربية، وتستهدف تقويض مكانة مصر كركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشاد النائب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس تنامي الدعم الدولي لحل الدولتين وتكريس الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وأشار إلى أن مصر تضطلع بدور كبير في الدفع نحو اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية، من خلال تحركاتها الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد "فرج"، على أن مصر ستظل منبرًا للحق، ولن تتوقف عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، داعيًا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التكاتف والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التضليل والانقسام.

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