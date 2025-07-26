الرعاية الصحية: 276 منشأة طبية معتمدة ضمن منظومة التأمين الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن نجاح اعتماد 276 منشأة طبية تابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).

وأوضح "السبكي"، في بيان اليوم، أن المنشآت المعتمدة تشمل 196 منشأة حصلت على الاعتماد الكلي، إلى جانب 80 منشأة حاصلة على الاعتماد المبدئي، مؤكدًا أن الهيئة باتت أكبر جهة تمتلك منشآت صحية معتمدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن نسبة 84% من منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى نجحت في اجتياز متطلبات الاعتماد، وهو ما يعكس التزام الهيئة برفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز معايير السلامة والجودة.

توزيع المنشآت المعتمدة بالمحافظات:

بورسعيد: 43 منشأة معتمدة كليًا

الأقصر: 60 منشأة

الإسماعيلية: 47 منشأة

السويس: 26 منشأة

أسوان: 80 منشأة

جنوب سيناء: 20 منشأة

وأكد رئيس الهيئة، أن شهادة الاعتماد تمثل البوابة الرئيسية لانضمام المنشآت الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها تمنح المنشآت ميزة تنافسية كمرافق صحية معترف بها دوليًا، تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمة الطبية.

وأضاف "السبكي"، أن تطبيق معايير GAHAR داخل منشآت الهيئة ساهم في الحد من الأخطاء الطبية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء ورفع كفاءة حزم الخدمات الصحية لضمان استدامة الجودة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في محور الصحة.

وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التقدم يأتي في ضوء دعم القيادة السياسية الكامل لمشروع التأمين الصحي الشامل، وسعي الدولة لمد مظلة التغطية الصحية لجميع المواطنين بأعلى معايير الجودة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن المشروع يُعد من أولويات الدولة المصرية ويحظى بمتابعة دقيقة من مجلس الوزراء لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهدافه الوطنية.

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