أستاذ علوم سياسية: استراتيجية مصر ثابتة حتى تحقيق حل مستدام لقضية غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن نجاح مصر في كسر الحصار المفروض على القطاع يعكس تحديًا كبيرًا يواجهه العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يبرز التزام البلاد بالقضية الفلسطينية رغم التعقيدات.

في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أضاف المحلل السياسي أن مصر تقود جهودًا ضخمة لإدخال المساعدات، سواء عبر معبر رفح أو عبر إسقاطها بالمظلات بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأونروا، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تأتي وسط أزمة إنسانية مروعة تتفاقم بسبب سوء التغذية والأمراض، مما يعزز دور القاهرة كمنقذ للسكان.

أشار الشيمي إلى أن النجاح يعود إلى استراتيجية مصرية تركز على الاستقرار، حتى مع انسحاب الوفود الإسرائيلية والأمريكية من مفاوضات الدوحة.

وأكد أن البلاد تحتفظ بقنوات اتصال مستمرة، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الإنساني كجزء لا يتجزأ من المفاوضات.

تناول الوضع الدبلوماسي، حيث أوضح أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهجير ودعم فتح معبر رفح لاستقبال المصابين يعكسان موقفًا راسخًا. وأضاف أن هذه الجهود تثبت أن القاهرة أصبحت مركزًا سياسيًا رئيسيًا لوقف الحرب وتخفيف معاناة غزة.

وأشار الشيمي إلى أن نهج مصر يعتمد على حل الدولتين والمصالحة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة دعم دولي إضافي لإبراز الدور المصري.

ودعا الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إلى مزيد من الجهود الإقليمية لضمان استمرار المساعدات وتحقيق سلام مستدام للشعب الفلسطيني.