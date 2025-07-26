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رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة

03:30 ص السبت 26 يوليه 2025

الشبورة المائية الكثيفة

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة نسبيًا غدا السبت 26 يوليو على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري وغرب القاهرة.

وحذرت من ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

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