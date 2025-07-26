كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، وجنوب البلاد 46 درجة والمحسوسة 47 درجة.