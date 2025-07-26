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استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

07:00 ص السبت 26 يوليو 2025

طقس شديد الحرارة

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وبعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها.

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