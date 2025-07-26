كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف النائب ياسر عمر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتحدث فيه أن حزب مستقبل وطن "دولة مش حزب".

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل بعد أن أكدت أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة.

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، مشيرًا إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان.

أصدر حزب الجبهة الوطنية، بيانًا أكد فيه متابعته لدعوات التي يطلقها البعض للتجمهر والتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج بدعوى التضامن مع الفلسطينيين.