حدث منتصف الليل| موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. واستمرار الموجة شديدة الحرارة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل
كشف النائب ياسر عمر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتحدث فيه أن حزب مستقبل وطن "دولة مش حزب".
استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.
"الحشيش ليس كالخمر" فتوى سعاد صالح تثير الجدل.. والأوقاف والإفتاء يردان
أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل بعد أن أكدت أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.
"إسكان النواب" تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة.
وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح وتضليل للناس
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، مشيرًا إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان.
"الجبهة الوطنية" يصدر بيانًا بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج
أصدر حزب الجبهة الوطنية، بيانًا أكد فيه متابعته لدعوات التي يطلقها البعض للتجمهر والتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج بدعوى التضامن مع الفلسطينيين.
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