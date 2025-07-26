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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وموعد انكسار الموجه الحارة

10:00 ص السبت 26 يوليو 2025

طقس شديد الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 31 يوليو.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد بداية من اليوم السبت وحتى الثلاثاء 29 يوليو استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد إذ يسود طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وبعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بمعدل 4:2 درجات.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من الأربعاء 30 يوليو من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاض بمعدل 4:3 درجات على معظم الأنحاء.

الطقس

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