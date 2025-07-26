وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، من خلال توفير برامج تدريب مجانية، وتهيئة البنية الأساسية لتعليم اللغات والمهارات الفنية المطلوبة في الدول العربية والأجنبية.

محمد جبران: اللغة الأجنبية مفتاح الفرص في الخارج

قال وزير العمل، في تصريحات تليفزيونية: "أصبحت اللغة الأجنبية الآن من أهم المهارات المطلوبة للعمالة التي تسعى للسفر للخارج، ولذلك أنشأنا مركزًا جديدًا تابعًا للمكتب الفني للوزارة يحمل اسم مركز الحجاز، ويضم خمس قاعات لتعليم اللغات الأجنبية".

وأضاف: "نحن نقدم هذا التدريب مجانًا بالكامل، ونعمل على تسهيل وصول المعلومة للمواطنين، وعلى سبيل المثال، إحدى شركات البترول وفّرت تدريبًا مجانيًا بشهادة عالمية معتمدة، ونعرض الفرص باستمرار على موقع الوزارة".

600 فرصة تدريب من شركة الحفر المصرية.. والإقبال ضعيف

كشف جبران، أن الوزارة تلقت مؤخرًا عرضًا من شركة الحفر المصرية لتوفير 600 فرصة تدريب مجانية، وقال: "رغم الإعلان عن الفرص وتصفيتنا لـ100 متقدم في المرحلة الأولى، إلا أن الحضور لم يتجاوز 50 فردًا فقط".

وأكد أن هذه الفرص "لا تُعوّض"، مشددًا على أهمية أن يدرك العامل قيمة الحصول على شهادة تدريب دولية صادرة من وزارة العمل ومن شركات لها شراكات أوروبية، قائلاً: "هذه الشهادات تفتح لك باب العمل في الخارج، لذلك لا تفرّط في هذه الفرص".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير شامل لنظام التدريب الفني في مصر، قائلًا:"لسنا راضين حتى الآن عن الشكل الحالي للتدريب، ولكن نعمل على تغييره جذريًا".

وأضاف: "اتجهنا للتعاون مع القطاع الخاص، وأصبح لدينا مرونة أكبر داخل مراكز التدريب، مما ساعدنا على تحقيق نجاح ملحوظ في عدد من المراكز".

خطة سنوية للتدريب مع شركات عالمية

كشف وزير العمل، عن خطة جديدة تعتمد على شراكة سنوية مع الشركات العالمية العاملة في مصر، والتي ستقدم حصصًا تدريبية ثابتة سنويًا، موضحًا:"هناك شركات منحتنا 1000 فرصة تدريب، وأخرى 500، وبعضها 200، وسيكون التدريب عمليًا داخل المنشآت والمصانع".

وأكد أن "المتدرب المجتهد سيتم توظيفه فورًا، ومن لا يحالفه التوفيق سيخرج على الأقل بخبرة عملية حقيقية داخل بيئة إنتاج حقيقية".

70% من التعليم في أوروبا فني.. وعلينا تغيير فكر العامل المصري

أوضح وزير العمل، أن الوزارة تستهدف تغيير نمط تفكير العمالة المصرية لتتواكب مع المعايير العالمية، قائلاً:"نحو 70% من التعليم في أوروبا هو تعليم فني أو ما يُعرف حاليًا بالتعليم التكنولوجي."

وأضاف: "نحن أيضًا غيّرنا المسمى إلى التعليم التكنولوجي، لأن سوق العمل لم يعد يعتمد على الوظائف التقليدية، والمطلوب حاليًا هو المهارة والكفاءة".

وأشار جبران إلى مبادرة جديدة بالتعاون مع جامعة بدر، تستهدف تحويل خريجي أقسام الجغرافيا بكلية الآداب إلى فنيي مساحة، لتعويض العجز الحاد في هذا المجال.

وقال: "بدأنا بالفعل تدريب أول دفعة مكونة من 100 شاب، وهم حاليًا بدأوا في العمل الميداني. وسألتقي بهم قريبًا لمتابعة مستواهم واستكمال التأهيل".

واختتم وزير العمل: "أقول لكل عامل ومواطن شاب: اغتنموا هذه الفرص المجانية، وتابعوا موقع وزارة العمل باستمرار. التدريب هو طريقك الحقيقي نحو فرصة عمل لائقة محليًا ودوليًا".

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