حملة "100 يوم صحة".. الصحة: 14.5 مليون خدمة طبية مجانية في 9 أيام

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 14 مليون و556 ألفًا و572 خدمة طبية مجانية خلال تسعة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الأربعاء، مليونًا و735 ألفًا و86 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 662 ألفًا و 914 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال "عبدالغفار" إن حملة "100 يوم صحة" قدّمت 403 آلاف و 338 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و173 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 69 ألفاً و549 خدمة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الحملة قدّمت 42 ألفًا و611 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" 4 آلاف و285 خدمة، كما قدّمت الحملة 234 ألفًا و62 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و637 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 104 آلاف و743 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 10 آلاف و511 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 87 ألفًا و263 مواطنا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.