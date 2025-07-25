"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل

كتب- عمرو صالح:

كشف النائب ياسر عمر أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتحدث فيه أن حزب مستقبل وطن "دولة مش حزب".

وقال "عمر"، في تصريحات لمصراوي، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، يعود لفترة الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2020، أي منذ 5 سنوات، موضحًا أنه لم يكن مؤتمر جماهيري بل كان اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بين أمانات حزب مستقبل وطن الفرعية بالمحافظة لبحث سبل الاستعداد للانتخابات.

وحول مقولة "حزب مستقبل وطن دولة مش حزب"، قال عمر إنه يقصد بأن حزب مستقبل وطن داعم للدولة وأن أمانة أسيوط لم ولن تتخلى في يوم من الأيام عن دعم الدولة.

وأوضح حقيقة قوله: "اللي مش هينتخبنا محروم من الخدمات" قائلا: "كنت بوجه كلامي للأعضاء التفيذيين في الأمانة وبقولهم إن اللي مش هيشتغل في القرية أو المركز المسؤول عنه مش هديه حصته من أي خدمات الأمانة العامة في المحافظة مثل تجهيز العرائس ورحلات العمرة، وهديها للأمانة الأكثر نشاطا، مؤكدًا أنه لم يقصد المواطنين والجمهور العام على الإطلاق.

واختتم عمر حديثه موجها رسالته للكيانات السياسية والشخصيات التي رددت انتقادات له على خلفية الفيديو قائلا: "تأكدوا من صحة المعلومات وتحروا الدقة قبل ما تعلقوا".

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