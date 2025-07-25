استمرار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.
وتوقعت الأرصاد، استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.
كما أشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وبعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها.
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