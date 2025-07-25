كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مصر تتعامل مع أزمة غزة بحكمة ومسؤولية، رافضًا أي مزايدة على موقفها التاريخي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

خلال تصريحات تليفزيونية، قال مجاور: "مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها كما يروج البعض، بل تدير الأمور وفق معادلات دقيقة تجمع بين العقلانية والشجاعة"، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة خطير ويقترب من المجاعة بالفعل.

وأضاف أن "الدعوات لاقتحام المعبر بالقوة تعني الدخول في حرب شاملة قد تدمر المنطقة بالكامل".

وأوضح المحافظ أن مصر واجهت ضغوطًا أمريكية لتمرير خطة تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي رفض هذا الطرح بشكل قاطع.

وتابع: "مصر قالت لأمريكا لا، في ظل أنه لا يمكن لأحد أن يقول لها لا"، في إشارة إلى ثبات الموقف المصري الرافض لأي حلول تمس حق العودة للفلسطينيين.

وأشار مجاور إلى الجهود المصرية المستمرة لإدخال المساعدات، قائلًا: "تمكنت مصر من إدخال كميات كبيرة من المساعدات بالتنسيق مع الأطراف الدولية"، لافتًا إلى اجتماعات الدوحة التي ضمت وفودًا إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية وقطرية.

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على أن "مصر تتحمل العبء الأكبر في إدارة الأزمة"، مشيرًا إلى أن الدولة "تُدير الموقف السياسي والإنساني معًا، بما يحافظ على أمنها القومي ويخدم الشعب الفلسطيني".