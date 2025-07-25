كتب- عمرو صالح:

أصدر حزب الجبهة الوطنية، بيانًا أكد فيه متابعته لدعوات التي يطلقها البعض للتجمهر والتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج بدعوى التضامن مع الفلسطينيين.

وأوضح الحزب، في بيانه أن تلك الدعوات تصدر من بعض الجهات المشبوهة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي؛ الذي يرعى تنظيم تجمعات ووقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية بدعوى التضامن مع القضية الفلسطينية؛

وأكد الحزب، على دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه رفضًا قاطعًا لمحاولات استغلال هذه القضية العادلة لأغراض سياسية مشبوهة تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، وزعزعة الاستقرار.

وأضاف الحزب في بيانه أن الدعوات إلى التجمهر أمام السفارات المصرية، والتي تأتي في توقيتات محسوبة مصحوبة بخطاب تحريضي، لا تخدم بأي شكل القضية الفلسطينية، بل تصب في مصلحة أجندات معادية تسعى إلى تشويه صورة مصر ودورها الريادي والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني في كل المحافل وعلى كافة المستويات.

وأكد على دعمه للقيادة السياسية المصرية في جهودها المتواصلة لحماية الحقوق الفلسطينية، ورفضها للعدوان، ودعوتها الدائمة لوقف إطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وهي الجهود التي يشهد لها العالم بأسره وتمت أمام أعين الجميع وأحرجت دولا وحكومات التزمت الصمت في الوقت الذي التزمت فيه مصر بدورها في إنقاذ الفلسطينيين من الإبادة والتجويع.