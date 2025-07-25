"إسكان النواب" تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة.

وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن القانون أرسل قبل 12يومًا لرئيس الجمهورية، وبالتالي لا يزال هناك مزيدًا من الوقت أمام اعتماد القانون وإصداره، موضحًا أنه حال عدم تصديق الرئيس عليه أو إبداء أي ملاحظات أو اعتراض يكون نافذًا بحكم القانون بعد مرور 30 يومًا من إرساله أي بعد 18 يوم من الآن.

وأشار إلى أنه حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون خلال مدة الـ30 يوم وقرر إعادته مرة أخرى للمجلس ينعقد مجلس النواب لمناقشته وطرحه من جديد، مؤكدًا على أن البرلمان قائم حتى شهر يناير المقبل لكن انعقاده لا يؤثر على هذا الأمر.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

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