كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة بدءًا من أمس حتى فجر اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة بالبلاد.

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صندوق مكافحة الإدمان ردا على سعاد صالح: الحشيش مخدر وهذه أضراره

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بيانًا رسميًا يؤكد فيه رفضه القاطع لتصريحات الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والتي قالت فيها إن تناول الحشيش جائز شرعا ولا يذهب العقل، مشيرًا إلى أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يمثل مغالطات خطيرة ويخالف الأدلة العلمية والطبية.

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خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق مساء الجمعة لربط خط المياه الجديد.

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وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تضع ملف ذوي الهمم ضمن أولوياتها بهدف دمجهم في سوق العمل بشكل حقيقي ومستدام، من خلال التشريعات، والتعاون مع القطاع الخاص، وتقديم نماذج ملهمة على الأرض.

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المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: 493 جهة متعاقدة مع المنظومة.. و29% منها تابعة للقطاع الخاص

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع اتفاق جديد لتقديم الخدمة الصحية مع المستشفى الجوي التخصصي التابع للقوات المسلحة، والذي يُعد الجهة رقم 7 من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة التي تعاقدت مع الهيئة العامة للتأمين الشامل لتقديم الخدمة للمستفيدين من المنظومة.

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وفاة العالم الأزهري محمود مزروعة صاحب فتوى قتل فرج فودة

توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس، الدكتور محمود مزروعة أستاذ العقيدة والفلسفة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية.

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إطلاق المسح الجوي لمشروع طريق يربط بين مصر و ليبيا

أجرى أمير إدريس كوردا، وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادى، جولة تفقدية لزيارة مشروعات الطرق المختلفة، حيث بدأ بمدينة أمجرس، عاصمة إقليم إنيدي الشرقي، وكان فى استقباله المهندس محمد القيعى، المشرف على فرع شركة المقاولون العرب بتشاد.

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مصدر: 161 شاحنة مساعدات تدخل غزة

كشف مصدر مصري، عن دخول 161 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة بدءًا من أمس حتى فجر اليوم.

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