"بحلم بيه".. أول تعليق لمحمد سعيد محفوظ على حفل زفافه -(صور)

كتب- عمرو صالح:

نشر الإعلامي محمد سعيد محفوظ عبر صفحته الشخصية فيسبوك صورًا لحفل زفافه على الدكتورة مها فتحي و الذي أقيم مساء أمس الخميس بدار مناسبات مسجد الشرطة بمنطقة السيخ زايد

وعلق محفوظ قائلا " ٢٤ يوليو ٢٠٢٥.. اليوم الذي كنت أحلم به في ١٩٩٥.

وشهد الحفل حضور موسع من كبار رجال الصحافة والإعلام أبرزهم الكاتبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ و الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان محمد فؤاد والمنتج هشام سليمان.

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