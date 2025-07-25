الأزهري يعزي المتحدث الرسمي للأوقاف في وفاة ابن شقيقته

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مدير عام المكتب الإعلامي، في وفاة ابن شقيقته.

وعبَّر الوزير عن بالغ حزنه لهذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزقه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه، وأن يُلهمهم الصبر والاحتساب، وأن يُعظِم أجرهم، ويحسن عزاءهم.