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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

05:00 م الجمعة 25 يوليه 2025

طقس حار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة بالبلاد.

وأضافت "غانم"، أن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة بالبلاد سيكون الثلاثاء المقبل على أن تنكسر حدتها بدءًا من الأربعاء 30 يوليو 2025.

وقالت: غدًا السبت الموافق 25 يوليو 2025 هو ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى في الظل غدًا 41 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 44 درجة مئوية؛ نتيجة زيادة نسب الرطوبة.

وأضافت أن المحافظات الجنوبية، مثل الأقصر وأسوان، تسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و45 درجة، بينما تشهد المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح درجات حرارة أقل نسبيًا، تتراوح بين 34 و36 درجة، لكنها تعاني من رطوبة عالية تجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من المياه.

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منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الموجة الحارة
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