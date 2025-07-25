وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تضع ملف ذوي الهمم ضمن أولوياتها بهدف دمجهم في سوق العمل بشكل حقيقي ومستدام، من خلال التشريعات، والتعاون مع القطاع الخاص، وتقديم نماذج ملهمة على الأرض.

قال الوزير:"أود في البداية أن أتوجه بالشكر لكل الشركات التي التزمت بنسبة الـ5% لتعيين ذوي الهمم، بل وتجاوزتها في بعض الحالات، كما أخص بالشكر الشركات الدولية التي قدمت أفكارًا مبتكرة لدعم هذا الملف الحيوي".

تطبيق القانون على المخالفين

أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تُطبق القانون على أي منشأة لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الهمم، موضحًا:"نعم هناك بعض المنشآت لم تلتزم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها دون تهاون، ولكن يجب أن نعترف أيضًا بوجود بعض التحديات، مثل صعوبة توفير فرص في بيئات معينة كالمواقع الصحراوية".

وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: القضية ليست سهلة

أكد "جبران"، أن الوزارة تعمل على إيجاد بدائل عملية لتوظيف ذوي الهمم في الوظائف التي يصعب الالتحاق بها ميدانيًا، قائلاً:"نتعاون مع أصحاب الأعمال لتوفير وظائف عن بُعد، أو إيجاد فرص أخرى تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، والقضية ليست سهلة، لكنها أيضًا ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة كافة لتحقيق دمج فعّال".

واختتم وزير العمل: "أدعوكم إلى زيارة مواقع العمل بأنفسكم، لأن رؤية النماذج الناجحة على الأرض أقوى من أي حديث نظري، وهذا هو الطريق الحقيقي لتغيير الثقافة المجتمعية حول العمالة وحقوق ذوي الهمم".

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