أول تحرك حكومي بشأن الإسكوتر الكهربائي للأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بتنفيذ حملات مكثفة لضبط "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" (الموتوسيكل الصغير) من الشوارع، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من المواطنين بشأن حوادث متكررة ترتبط باستخدام هذه المركبات، وما تسببه من مخاطر على حياة المارة وقائديها.

وأوضح المحافظ أن "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" غير مرخص، ويُستخدم بشكل عشوائي في الطرق العامة من قبل صبية وأطفال كأداة للعب، ما يؤدي إلى حوادث نتيجة القيادة المتهورة، إلى جانب استغلال البعض لهذه المركبات في أعمال خارجة عن القانون.

وأشار النجار إلى رصد حالات لتأجير هذه المركبات لطلاب المدارس وصغار السن، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن وسلامة المجتمع، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تلك الممارسات غير المنضبطة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدي لمظاهر الفوضى الناتجة عن استخدام وسائل تنقل غير مرخصة، والعمل على وضع آليات قانونية وتنظيمية لضبط استخدامها بما لا يهدد حياة المواطنين أو يزعجهم.

وأكد النجار أن المحافظة لن تتهاون مع أي سلوكيات تمثل خطورة على الأمن العام، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال، تمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية.

ودعا محافظ الجيزة أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام "الإسكوتر الكهربائي" في الأماكن العامة، وعدم السماح لهم باستخدامه دون رقابة أو إدراك بخطورة هذه المركبة غير الآمنة.