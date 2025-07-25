وفاة العالم الأزهري محمود مزروعة صاحب فتوى قتل فرج فودة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس، الدكتور محمود مزروعة أستاذ العقيدة والفلسفة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية.

ونعت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ

والعميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية.

ودعت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، المولى عز وجل أن يرحم الفقيد رحمةً واسعة وأن يلهم أهلَه وذويه وأحبابه وطلابه الصبر والسلوان.

ويعد الدكتور محمود مزروعة، أحد الشاهدين الرئيسيين في قضية مقتل فودة التي وقعت في يوليو عام 1992، ونفذها مسلحان ينتميان إلى الجماعة الإسلامية.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال مزروعة "إن اتصالا جاءه من شباب يدعون انتماءهم لإحدى الجماعات الإسلامية، ويريدون استشارته في أمر عاجل، فحدد لهم موعدا، والتقاهم، فسألوه: "ما حكم المرتد" فأجاب: "قتله"، ثم سألوه: وإذا لم يقتله الحاكم؟، فأجاب قاطعا: يكون حكم قتله في رقاب عامة المسلمين".