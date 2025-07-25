إطلاق المسح الجوي لمشروع طريق يربط بين مصر و ليبيا

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى أمير إدريس كوردا، وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادى، جولة تفقدية لزيارة مشروعات الطرق المختلفة، حيث بدأ بمدينة أمجرس، عاصمة إقليم إنيدي الشرقي، وكان فى استقباله المهندس محمد القيعى، المشرف على فرع شركة المقاولون العرب بتشاد.

وحضر الوزير، بحسب بيان، الجمعة، بهذه المناسبة، إطلاق أعمال المسح الطوبوغرافي لمشروع طريق تشاد - ليبيا - مصر، باستخدام طائرة مسيّرة (درون) بتقنية الليدار (LIDAR) فى إطار أعمال الدراسة والتصميم الموكلة إلى شركة المقاولون العرب.

وشهد الوزير ومرافقوه قيام الطائرة بإجراء المسح الطوبوغرافي لمسافة 10 كيلومترًا خلال زمن الرحلة ومدتها 30 دقيقة.

وتولى مصر أهمية قصوى لمشروع طريق الربط البرى بين مصر وليبيا وتشاد، والذى يمثل شريانا حيويا للتنمية والتجارة البينية، ومحورا أساسيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وليبيا وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجارى يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطى.

يذكر أن هذا المشروع يعتبر خطوة تاريخية وإنجازا اقتصاديا كبيرا لدولة تشاد، لما يمثله من آفاق واعدة على المستويات المختلفة.

وتعد تشاد دولة حبيسة لا تمتلك منفذا بحريا، لذا فقد عانت طويلا في عمليات الاستيراد والتصدير، مما أثر سلبا على حركة التنمية وتدفق الموارد.

ويمثل هذا المشروع الذى يربط تشاد بمصر عبر الأراضى الليبية نافذة جديدة نحو العالم، ويعزز من مكانة تشاد فى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعمل على جذب الشركات الكبرى للاستثمار.