الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة: تبدأ في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليا وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، مصحوبة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البلاد تمر حاليًا بذروة الموجة الحارة، حيث تسجّل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 40 و41 درجة مئوية في ذورة الموجة، بينما تصل المحسوسة إلى 43 و44 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من منخفض الهند الموسمي.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الجنوبية، مثل الأقصر وأسوان، تسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و45 درجة، بينما تشهد المناطق الساحلية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح درجات حرارة أقل نسبيًا، تتراوح بين 34 و36 درجة، لكنها تعاني من رطوبة عالية تجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة ستكون ابتداءً من غدًا السبت حتى الثلاثاء، متوقعة بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتعود إلى المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بحدود 34-35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من المياه.