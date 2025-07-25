تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الوزراء يكشف موعد دخول أول مفاعل بالضبعة للخدمة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يحمل أهمية استراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أن مشاركة العمالة المصرية بنسبة 80% في التنفيذ يعزز من اكتساب الخبرات للشركات المحلية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أوضح الحمصاني، أن هذا المشروع، الذي طالما حلم به المصريون منذ منتصف القرن الماضي، يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز القدرات التقنية في مجال الطاقة.

سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد

حلت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في بودكاست "السر".

قالت صالح، إن عدم وجود نص شرعي صريح يحرم الحشيش يجعله خارج نطاق الحرمة، مشيرة إلى أن تأثيره إذا كان مشابهًا للخمر يُعامل بنفس الحكم، لكن الوضع يحتاج إلى دراسة دقيقة.

سعاد صالح: الحشيش جائز شرعًا وترقيع غشاء البكارة مُباح

تحل الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفة في بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب.

خلال البرومو الدعائي أكدت صالح، أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.

مواطن مصري يلقي قوارير بلاستيكية مليئة بالطعام لإغاثة غزة

انتشر مقطع فيديو مؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر شابًا مصريًا وهو يرمي قوارير بلاستيكية محشوة بالطعام في البحر، عسى أن تصل هذه المساعدات إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار الشديد.

وقال الشاب: "سامحونا يا إخوتنا، ليس لدينا إمكانية لنفعل أكثر، لعل هذه الزجاجات تكون سببا في خلاصنا يوم القيامة".

أستاذ تمويل: مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات صاعدة بحلول 2030

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن شمول مصر ضمن أبرز 10 اقتصاديات صاعدة عالميًا بحلول 2030 يعزز الثقة في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد تصنيفات سابقة مثل تلك التي أطلقها بنك "ستاندرد تشارترد" الذي رأى في مصر واحدة من الاقتصادات الواعدة عالميًا.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" إن هذا التقييم يعكس رؤية واضحة للتقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة عن "جلوب رانكد" تعتمد على دراسات دقيقة من خبراء وأكاديميين، وليست مجرد افتراضات.

أستاذ قانون دولي: قرار نتنياهو دخول المساعدات الإنسانية لغزة هدفه الحد من إدانته دوليًا

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، أن دخول 166 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معابر زكيم وكرم أبو سالم مؤخرًا يأتي بعد أشهر من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عمران إلى أن قرار نتنياهو دخول المساعدات الإنسانية لغزة هدفه الحد من إدانته دوليًا، موضحًا أن إسرائيل تعمد إلى توظيف التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي الإنساني وقواعد ميثاق روما الذي يعتبره جريمة حرب.