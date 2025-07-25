كتب- عمرو صالح:

علق النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على انسحابه من جلسة مناقشة قانون "الإيجار القديم" رغم أن كان له كلمة، معترفًا بأنه كان في "صراع شديد جداً" بين كونه في حزب جديد وتوجهات جديدة، وأنه شعر بالارتباك، معتبرًا ذلك "كبوة" لم يوفق فيها في التعبير عن رأيه بوضوح.

وعن دوره كمعارض في البرلمان، أوضح "وهدان"، خلال حواره ببودكاست "ناس مننا"، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه ليس من "المعارضين الحناجر"، بل يؤيد الكثير من مشروعات قوانين الدولة ويعترض على الكثير أيضًا، مثل الموازنة العامة للدولة وبعض القروض، مؤكدًا أن لديه منهجية في المعارضة تعتمد على القراءة الجيدة، وليست المعارضة من أجل المعارضة.

وفي تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي، رأى أن الدور التشريعي قد طغى على الدور الرقابي بنسبة 70%، مما أثر سلبًا على البرلمان في ذاكرة المواطن المصري وأداء الحكومة، معربًا عن أمله في أن يكون هناك توازنًا بين الرقابة والتشريع في المستقبل.

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