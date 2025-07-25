كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يثمّن كل ما تقوم به القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحركات واعية ومواقف ثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف ليست جديدة على الدولة المصرية التي لطالما كانت داعمة لفلسطين عبر التاريخ.

وأوضح القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التحركات المصرية الأخيرة أدت إلى إدخال 166 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، وهو ما ساهم في تلبية جانب من احتياجات السكان ومنع تفاقم المجاعة، رغم العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارالقصير إلى أن الحزب كان حاضرًا بقوة على الأرض وشارك في الفعاليات الميدانية، مثل الوقفات في رفح والعريش، كما دعّم جهود الهلال الأحمر المصري في تمرير المساعدات، مؤكدًا استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة.

وأكد القصير أن غزة تواجه وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته أمام هذا الواقع، داعيًا لتحرك إقليمي وعربي ودولي لرفع الحصار وإدخال المزيد من الإغاثات، مشددًا على أن استمرار المجاعة بهذا الشكل يمثل جريمة ضد الإنسانية.