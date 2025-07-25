كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، في بيان له إن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس لتحديد موعد شهر صفر لعام 1447هـ، أن هلال شهر صفر يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 12 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من المحرم 1447 هـ الموافق 2025/7/24م (يوم الرؤية).

احتفل الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ بعقد قرانه على الدكتورة مها فتحى، داخل إحدى القاعات وسط حضور أفراد أسرتى العروسين والأصدقاء المقربين.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يحمل أهمية استراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أن مشاركة العمالة المصرية بنسبة 80% في التنفيذ يعزز من اكتساب الخبرات للشركات المحلية.

نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، بهدف تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية عبر المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.