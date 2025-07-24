كتب- نشأت علي:

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وجاء عقد التسوية الأول لتسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة "سونكر" لتموين السفن، مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “بتروجت”، وشركة موانئ دبي العالمية – السخنة، الأمر الذي يعزز من المركز المالي لشركة "سونكر"، ويدعم استمرار مشروعها الاستراتيجي كمركز محوري لمصر في تخزين غاز البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي.

أما عقد التسوية الثاني، فقد تعلق بالتسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، بما يسهم في توسيع نطاق عمل الشركة في مجالات رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.

وتم التأكيد على أن إنهاء هذه المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشكلات المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.