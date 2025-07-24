كتب- حسن مرسي:

حلت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب في بودكاست "السر".

قالت صالح، إن عدم وجود نص شرعي صريح يحرم الحشيش يجعله خارج نطاق الحرمة، مشيرة إلى أن تأثيره إذا كان مشابهًا للخمر يُعامل بنفس الحكم، لكن الوضع يحتاج إلى دراسة دقيقة.

أضاف الدكتورة أن الفقه يختلف عن الدعوة، حيث يركز الأول على استنباط الأحكام الشرعية بناءً على الأدلة التفصيلية مثل الحلال والحرام، بينما الدعوة تهدف إلى نشر القيم الأخلاقية والمحبة.

وتابع أن اتهامات بأن آراءها تفتح أبواب الفتنة لا تعني حجب حرية التعبير، معتبرة أن الهجوم عليها يعكس غيرة على الدين ويؤكد قيمتها كشخصية مؤثرة.

أشار الدكتورة إلى أن تخصصها في الفقه المقارن يتيح لها دراسة 8 مذاهب فقهية، مثل الحنفية والشافعية، مع مناقشة أدلتها بعمق، مؤكدة أنها أشرفت على مئات الرسائل العلمية وخرّجت عشرات الأساتذة بجامعة الأزهر.

وأوضحت أن الزواج بين السنة والشيعة جائز في الأحكام الفقهية رغم اختلاف العقائد، مشددة على أن الحجاب واجب شرعي لكل امرأة بلغت المحيض استنادًا إلى القرآن الكريم.

تطرق الحوار إلى موضوع النقاب، حيث أكدت أنه ليس فرضًا ولا سنة، بل خيار شخصي لمن ترغب، لكنه لا يُفرض على الآخرين.

وأضافت صالح أن الزوج يحق له طلب الحجاب من زوجته بعد الزواج إذا كانت غير محجبة، معتبرة أن الصبر والتوجيه هما السبيل الأمثل قبل أي قرار متسرع مثل الطلاق.