د.سعد الهلالي: الصحابة لم يكونوا علماء.. والنبي نصحنا بـ"استفت قلبك"

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أجمل ما في الإسلام هي الحرية، سواء حرية الاعتقاد أو حرية اختيار المذاهب.

وقال الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "كان الصحابي لسة داخل الإسلام النهاردة ويقول له الرسول استفت نفسك استفت قلبك وإن افتاك المفتون".

وأضاف الهلالي: أسأل عندما احتاج السؤال، ولكني لست محتاج السؤال، بفطرتي وعقلي الذي خلقني الله عليهما يمكن الحكم بسهولة.

وتابع الهلالي: في حجة الوداع سأل واثلة بن الأسقع، وقال له لتفتنا في أمر نأخذه عنك، فقال له الرسول: لتفتك نفسك، قال وما لي بها يا رسول الله، قال دع ما يريبك إلى ما يريبك، قال كيف ذلك يا رسول الله قال ضع يدك على فؤادك فإن القلب يسكن للحلال ولا يسكن للحرام.

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.