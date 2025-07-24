مواطن مصري يلقي قوارير بلاستيكية مليئة بالطعام لإغاثة غزة

كتب- حسن مرسي:

انتشر مقطع فيديو مؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر شابًا مصريًا وهو يرمي قوارير بلاستيكية محشوة بالطعام في البحر، عسى أن تصل هذه المساعدات إلى أهالي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار الشديد.

وقال الشاب: "سامحونا يا إخوتنا، ليس لدينا إمكانية لنفعل أكثر، لعل هذه الزجاجات تكون سببا في خلاصنا يوم القيامة".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الأزمة الغذائية في القطاع وصلت إلى ذروتها، حيث أودى سوء التغذية والمجاعة بحياة 25 طفلاً خلال الـ3 أيام الماضية.

تشير التقارير إلى أن نحو 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع المستمر، بينما وصل عدد 70 ألف طفل إلى مرحلة خطيرة من سوء التغذية.

وأضافت المصادر الطبية أن هذا الوضع المأساوي يتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح، وسط استمرار الحصار الذي يفاقم معاناة السكان.