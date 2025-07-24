سعاد صالح: الحشيش جائز شرعًا وترقيع غشاء البكارة مُباح

كتب- حسن مرسي:

تحل الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفة في بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب.

خلال البرومو الدعائي أكدت صالح، أن تدخين الحشيش يُعتبر جائزًا شرعًا لعدم تأثيره على العقل كالخمور.

وأشارت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن ترقيع غشاء البكارة مُباح من أجل حماية ستر المرأة.

وقالت الدكتورة سعاد صالح، إن هذه الآراء تأتي بناءً على رؤية فقهية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للأفراد.

أضاف الدكتورة سعاد صالح أن الزوج الذي لديه علاقات نسائية متعددة، من الجائز أن يلجأ إلى التعدد الزوجي كحل شرعي، مشيرة إلى أن هذا الخيار يمكن أن يكون مقبولًا إذا توفرت الشروط اللازمة، مؤكدة على أهمية التوازن في العلاقات الزوجية.

أشارت سعاد صالح إلى انتقادها للدكتور سعد الهلالي، معتبرة أنه مسؤول عن تبعات تصريحاته الفقهية.

وتطرقت خلال الفيديو الدعائي إلى قضية القوامة، مؤكدة أنها تسقط عن الرجل إذا أهمل واجباته الزوجية، كما نفت فكرة أن النامص أو المتنصمة ملعونين، معتبرة أن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة.