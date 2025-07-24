كتب- محمد شاكر:

أصيب الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، بتدهور كبير في حالته الصحية، الأمر الذي استدعى دخوله غرفة الرعاية المركزة بمستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر.

وفور علمه بالحالة الصحية للأديب الكبير؛ تواصل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، الذي وجه بمتابعة الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم، على أعلى مستوى، واتخاذ اللازم بأقصى سرعة نظرا لأن الحالة معقدة وحرجة.

وعلم موقع "مصراوي"، أن إبراهيم يعاني من التهاب رئوي حاد.

وخضع "إبراهيم" للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة ، خلال شهر مايو الماضي، بعد تعرضه لكسر في الحوض، ما استدعى دعوات عاجلة من كتّاب ومثقفين مصريين لتوفير رعاية طبية شاملة تليق بمكانته الأدبية البارزة.

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