كتب- حسن مرسي:

وجه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، انتقادات حادة للارتفاع الكبير في أسعار وأقساط شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الأخير، معتبرًا أن المشروع بات بعيد المنال للفئات محدودة الدخل.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال الجلاد إن الشقة الصغيرة التي كانت تُطرح سابقًا بسعر يقارب 120 ألف جنيه، أصبحت اليوم تتجاوز المليون جنيه، مع أقساط شهرية تصل إلى 4500 جنيه، ما أثار استياءً بين المواطنين.

واستند الجلاد إلى الرسائل والاتصالات التي تلقاها من مواطنين متضررين، مؤكدًا أن فكرة الإسكان الاجتماعي – التي يفترض أن تكون مدعومة – تحولت إلى عبء ثقيل على كاهل محدودي الدخل، بدلًا من أن تكون ملاذًا آمنًا لهم.

وأوضح رئيس تحرير المجموعة الإعلامية التي تضمن مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن الشقق بمساحة 90 مترًا، والتي كانت تقدم سابقًا برعاية حكومية، أصبحت خارج متناول الفئات الأولى بالرعاية الحكومية، مع ارتفاع المقدم إلى 51 ألف جنيه، وزيادة الأقساط الشهرية إلى ما يتجاوز 4000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تتناسب مع قدرات من يعيشون تحت خط الفقر وفق البيانات الرسمية.

وأضاف الجلاد أن تحميل المواطن البسيط أعباء تضخمية في مشروعات الإسكان الفاخر أمر غير مقبول في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تمول من أموال الشعب.

ودعا الجلاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، إلى مراجعة القرار فورًا، محذرًا من تفاقم معاناة الفقراء ما لم يتم ضبط الأسعار. كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل السريع، مؤكدًا أن "صوت الفقراء يجب أن يصل إلى دوائر اتخاذ القرار".