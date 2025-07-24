أستاذ تمويل: مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات صاعدة بحلول 2030

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن شمول مصر ضمن أبرز 10 اقتصاديات صاعدة عالميًا بحلول 2030 يعزز الثقة في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد تصنيفات سابقة مثل تلك التي أطلقها بنك "ستاندرد تشارترد" الذي رأى في مصر واحدة من الاقتصادات الواعدة عالميًا.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" إن هذا التقييم يعكس رؤية واضحة للتقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة عن "جلوب رانكد" تعتمد على دراسات دقيقة من خبراء وأكاديميين، وليست مجرد افتراضات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "جلوب رانكد" تقدم تحليلات مستندة إلى بيانات ميدانية ومؤشرات اقتصادية وسياسية حقيقية، مضيفًا أن ما يميز هذا التقرير هو قدرته على مخاطبة الجمهور العام بلغة بسيطة، مما يساعد المواطنين على فهم التحولات الاقتصادية وتطوراتها بسهولة.

أشار الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن استقرار مصر وسط التحديات الإقليمية والعالمية يبرز قوتها الاقتصادية، مؤكدًا أن البلاد تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات بفضل مرونتها وتنوع اقتصادها.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن مؤشرات مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار في عام واحد تثبت ثقة الجالية في قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو.

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى أهمية القوة الديموغرافية، مشيرًا إلى أن الشباب الذين يشكلون ربع السكان يمثلون رأس مالًا بشريًا واعدًا، مستندًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصف الشعب المصري بالمتماسك والقادر على مواجهة التحديات.

وأبرز أن القطاعات الحيوية مثل السياحة، التي تستهدف استقبال 18 مليون سائح في 2025 و30 مليون بحلول 2030 بإيرادات قد تتجاوز 30 مليار دولار، تشهد نموًا كبيرًا.

وتابع أن الزراعة حققت تقدمًا في الصادرات بفضل تحسين الإنتاج، بينما تستفيد الصناعة من استثمارات متزايدة تدعمها مبادرات حكومية لتعزيز التصنيع المحلي، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية.