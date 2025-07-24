كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن ذروة الموجة الحارة تبدأ من غدًا الجمعة 25 يوليو وحتى الثلاثاء 29 يوليو.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 4:2 درجات.

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