الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم يدخل العناية المركزة

كتب- محمد شاكر:

أصيب الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بتدهور كبير في حالته الصحية، الأمر الذي استدعى دخوله غرفة الرعاية المركزة بمستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر.

وطالب بعض الكتاب بأن يرفع اتحاد الكُتّاب سقف مبلغ التأمين الصحي في حالة صنع الله إبراهيم، إذ تتجاوز تكلفة المستشفى مبلغ التغطية، خاصة أنه أحد الرواد المؤسسين للاتحاد، ويحمل رقم عضوية 20 لعام 1975، كما شغل منصب الرئيس الشرفي للاتحاد، الذي يحتفل حاليًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

كما طالبوا بأن يُكلّف وزير الصحة لجنة طبية (كونسلتو) على أعلى مستوى لمتابعة الحالة المعقدة لصنع الله إبراهيم.

وأجرى الأديب الكبير صنع الله إبرهيم، خلال شهر مايو الماضي، جراحة تغيير مفصل الحوض في مستشفى معهد ناصر بنجاح.

وخضع "إبراهيم" للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة بعد تعرضه لكسر في الحوض، ما استدعى دعوات عاجلة من كتّاب ومثقفين مصريين لتوفير رعاية طبية شاملة تليق بمكانته الأدبية البارزة.

اقرأ أيضًا:

الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم