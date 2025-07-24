استشاري: 4 خطوات لإنقاذ نفسك من إدمان العلاقات

كتب- عمرو صالح:

كشف عمرو نجم، استشاري العلاقات الأسرية، عن الفرق بين التعلق العاطفي والحب الصحي، مؤكدًا أن الحب والمشاركة العاطفية أمور طبيعية ومهمة لاستكمال حياتنا، لكن المشكلة تكمن عندما يصبح الشخص غير قادر على حب ذاته، ويرى قيمته فقط في عيون الآخرين واهتمامهم.

وأشار "نجم"، خلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "النهار"، إلى أن التعلق المرضي هو في الأساس "إدمان عاطفي" ينشأ من الخوف من الفقدان، ويدفع الشخص للتضحية المبالغ فيها للحفاظ على العلاقة، حتى لو كانت مؤذية، موضحًا أن هذا النوع من التعلق غالبًا ما ينبع من الحرمان العاطفي والفراغ، خاصة في العلاقات الافتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم نصائح لفك التعلق العاطفي، أولها مواجهة الخوف من الفقدان، حيث يجب أن يسأل الشخص نفسه: هل أحب هذا الشخص كما هو الآن، أم أحب الانطباع الأول عنه؟، فضلا عن تقبل النواقص، لأن العلاقات الصحية تبنى على الانجذاب والتقبل، والوعي بأن كل شخص لديه نواقص، علاوة على التعافي من الخوف، مؤكدًا أن الخوف من الفقد سيظل موجودًا طالما لم يتعافَ الشخص منه، وأن العلاقة التي يُخشى فقدانها ستُفقد غالبًا إذا لم يُعالج التعلق، إضافة إلى تقدير الذات، لأن الشخص الذي يعرف قيمة نفسه لن يقع في دائرة التعلق المرضي.

كما تناول التعلق المرضي في العلاقات الأسرية، مثل علاقة الأم بأبنائها، مشددًا على أهمية أن يفهم الفرد ذاته ويمنحها الاستحقاق قبل أدواره الأخرى، وأن يوازن بين حقوقه الشخصية وحقوق الآخرين.