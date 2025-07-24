المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد أول أيام شهر صفر 1447

كتب- عمرو صالح:

قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، في بيان له إن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس لتحديد موعد شهر صفر لعام 1447هـ، أن هلال شهر صفر يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 12 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من المحرم 1447 هـ الموافق 2025/7/24م (يوم الرؤية).

وتابع البيان: ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم الجمعة 2025/7/25م هو المتمم لشهر المحرم 1447هـ، وتكون غرة شهر صفر 1447 هـجرية فلكيًا يوم السبت 2025/7/26م.

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