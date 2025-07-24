إعلان

الإعلامي محمد سعيد محفوظ يعقد قرانه: قصة حب انتظرت 3 عقود

08:47 م الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    WhatsApp Image 2025-07-24 at 17.59.23
  • عرض 4 صورة
    122082-كتب-كتاب-محمد-سعيد-محفوظ
  • عرض 4 صورة
    زواج محمد سعيد محفوظ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

احتفل الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ بعقد قرانه على الدكتورة مها فتحى، داخل إحدى القاعات وسط حضور أفراد أسرتى العروسين والأصدقاء المقربين.

وعلق الإعلامي محمد سعيد محفوظ عبرصفحته الشخصية فيس بوك وقال"بعد 30 عاما..تزوجت حبي الأول".

د. محمد سعيد محفوظ حاصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواى بلندن فى مجال النيوميديا، وعمل صحفياً فى هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.

اقرأ أيضًا:

الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم

التنمية المحلية: الانتهاء من 75% من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلامي محمد سعيد محفوظ يعقد قرآنه الإعلامي محمد سعيد محفوظ الدكتورة مها فتحى الإعلامي محمد سعيد يحتفل بعقد قرانه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟