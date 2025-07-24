كتب-عمرو صالح:

احتفل الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ بعقد قرانه على الدكتورة مها فتحى، داخل إحدى القاعات وسط حضور أفراد أسرتى العروسين والأصدقاء المقربين.

وعلق الإعلامي محمد سعيد محفوظ عبرصفحته الشخصية فيس بوك وقال"بعد 30 عاما..تزوجت حبي الأول".

د. محمد سعيد محفوظ حاصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواى بلندن فى مجال النيوميديا، وعمل صحفياً فى هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.

اقرأ أيضًا:

الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم

التنمية المحلية: الانتهاء من 75% من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى