كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدءًا من أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات بمسابقة 1000 وظيفة بالأوقاف

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتسابقين في مسابقة شغل عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يفتتحان مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب بنبروه

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية بمدينة نبروه، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

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بـ38 ألف ميجاوات.. الكهرباء تعلن تحقيق أقصى ارتفاع في الأحمال

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي، أن الأحمال الكهربائية واصلت ارتفاعها، وبلغت أمس الأربعاء ذروتها، وحققت الشبكة الكهربائية الموحدة أقصى ارتفاعا في الأحمال هذا العام، حيث بلغ الحمل الأقصى 38000 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار العام الماضي، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

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شروط القبول في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية – صور

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنفوجرافيك تضمن شروط القبول في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

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الصحة تشارك في المؤتمر الدولي الـ17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)، الذي انطلقت أعماله بمشاركة نخبة من المؤسسات الطبية والعلمية الرائدة في مصر، من بينها كلية الطب بجامعة الأزهر، ومستشفيات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وعدد من مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

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السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب شرق روسيا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعازي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب شرق روسيا.

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"القاهرة الإخبارية": دخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، عن دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدءًا من أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم.

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الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية وتطبيقات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، خلال اجتماعه الأخير، عددًا من القرارات المهمة، في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.

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37 فرصة عمل برواتب تصل إلى 500 دينار - التخصصات والتقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 37 فرصة عمل جديدة في مجالات مهنية متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب مجزية تتراوح ما بين 290 و500 دينار أردني، وذلك بحسب طبيعة كل وظيفة.

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القاهرة تسجل 40 درجة.. استمرار الموجة شديدة الحرارة وتحذير من الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

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