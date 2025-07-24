إعلان

مصدر إسرائيلي: رد حماس إيجابي واستدعاء فريق التفاوض لا يعني فشل المحادثات

07:44 م الخميس 24 يوليه 2025

حماس وإسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن استدعاء فريق التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة لا يشير إلى وجود أزمة في محادثات وقف إطلاق النار الجارية بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن رد حركة حماس الأخير كان إيجابيًا، وأن هناك "تفاؤلًا متزايدًا" بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المصدر أن "العودة من الدوحة جاءت بهدف اتخاذ قرارات سياسية تتطلب التباحث المباشر في تل أبيب، ولا يمكن إنجازها عن بُعد"، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب نقاشات حاسمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول بنود الاتفاق المحتمل.

وأضاف أن الفجوات بين الطرفين بدأت تضيق، في إشارة إلى تقدم ملموس في الملفات التفاوضية التي تتضمن وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وضمانات إنسانية لسكان غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدوحة إسرائيل قطاع غزة محادثات وقف إطلاق النار حماس تل أبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟