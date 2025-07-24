وكالات

نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن استدعاء فريق التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة لا يشير إلى وجود أزمة في محادثات وقف إطلاق النار الجارية بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن رد حركة حماس الأخير كان إيجابيًا، وأن هناك "تفاؤلًا متزايدًا" بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المصدر أن "العودة من الدوحة جاءت بهدف اتخاذ قرارات سياسية تتطلب التباحث المباشر في تل أبيب، ولا يمكن إنجازها عن بُعد"، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب نقاشات حاسمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول بنود الاتفاق المحتمل.

وأضاف أن الفجوات بين الطرفين بدأت تضيق، في إشارة إلى تقدم ملموس في الملفات التفاوضية التي تتضمن وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وضمانات إنسانية لسكان غزة.