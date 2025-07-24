كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، أن دخول 166 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معابر زكيم وكرم أبو سالم مؤخرًا يأتي بعد أشهر من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عمران إلى أن قرار نتنياهو دخول المساعدات الإنسانية لغزة هدفه الحد من إدانته دوليًا، موضحًا أن إسرائيل تعمد إلى توظيف التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي الإنساني وقواعد ميثاق روما الذي يعتبره جريمة حرب.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بسبب هذه الممارسات، مما يعزز الحاجة إلى كسر هذا الحصار.

وتابع الدكتور هيثم عمران، أن الدور المصري في إدخال المساعدات يؤكد موقفًا إنسانيًا ثابتًا، حيث تسعى القاهرة لمواجهة مخاطر التجويع الذي قد يهدف إلى تهجير السكان أو فرض ضغوط دولية على مصر.

وأكد أن المفاوضات السابقة أكدت ضرورة رفع الحصار وانسحاب القوات الإسرائيلية كجزء أساسي من أي اتفاق، مما يعكس حرص مصر على استعادة الحركة الطبيعية في غزة.

وأشار إلى أن الصمت الدولي ومعايير المعاملة المزدوجة لصالح إسرائيل يزيدان من تعقيد الوضع، مضيفًا أن جهود مصر تبرز دعمها الكبير للقضية الفلسطينية عبر مؤسساتها وخطابات قادتها.

وتابع أن رد حماس الأخير قد يفتح أفقًا لتفاؤل، لكن إسرائيل قد تعدل موقفها لتحقيق أهداف سياسية فشلت فيها عسكريًا، مثل استبعاد حماس من المشهد السياسي.

وأكد الدكتور هيثم عمران، أن نجاح المفاوضات الدبلوماسية يبقى الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، رغم الخلافات حول انسحاب الجيش الإسرائيلي ومستقبل حماس.

وشدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، على أن الضغط الناتج عن استمرار الحرب قد يدفع الطرفين نحو طاولة المفاوضات، مما يمثل نقطة إيجابية في ظل الظروف الحالية.