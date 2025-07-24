السكة الحديد: إنهاء خدمة مشرف قطار ورئيس وردية بسبب الإهمال

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا إعلاميًا، بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف قطار بمحطة تلا بالمنوفية لمدة نصف ساعة لعدم وجود مشرف القطار.

وأكدت الهيئة، أنه في ظل قيام الهيئة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ومتابعة انتظام حركة القطارات على مستوى الشبكة تلاحظ أن قطار 123 ركاب القاهرة منوف طنطا أثناء توقفه بمحطة تلا الساعة 23.30 لمقابلة قطار 560 وحال قيام قطار 123 من محطة تلا تلاحظ لناظر المحطة عدم وجود مشرف القطار ويدعى كامل فتحي كامل أبو دهب، الأمر الذي دفع ناظر المحطة على الفور بحجز القطار وتعيين مشرف قطار آخر وتسليمه مهمات السلامة الخاصة بمسير حركة القطار وتم استئناف مسير حركة القطارات دون حدوث أي إخلال في حركة القطارات على الخط.

وإيماءً إلى تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وعدم التستر على أي إهمال أو تقصير في أداء العمل والتصدي بكل حزم لعدم الانضباط في أداء المهام الموكلة لأي موظف، وفي إطار منهج الشفافية والمصداقية التي تتبعها الهيئة في كل ما يتعلق بها من أحداث، فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة مشرف القطار رقم 123 نتيجة إخلاله الجسيم بمهام وواجبات عمله ومجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا نتيجة لعدم المتابعة الدقيقة لعناصر التشغيل التابعة لها.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر: إيماءً إلى ما نشر عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود مياه بدورات مياه قطار 2015 المتجه من أسوان إلى القاهرة وبعد التأكد من صحة الواقعة، فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة رئيس وردية شركة الخدمات المتكاملة المسئول عن تموين العربات بالمياه ويدعى إسلام محمد صالح، ومجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا لإهمالهم في متابعة الأعمال الموكلة لهم.

وشددت الهيئة على أن التعليمات الصادرة للعاملين بها ترتكز على التسابق لخدمة جمهور الركاب، مؤكدة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي تقصير أو تهاون في قواعد ولوائح التشغيل حفاظًا على سلامة الركاب وانتظام العمل وتقديم خدمة متميزة للجمهور.

كما أكدت وزارة النقل، أن ما يتم تناوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من توجيه سهام النقد والتجريج لوزارة النقل ومحاولة البعض من التقليل من حجم الإنجازات والمشروعات التي تمت وجار تنفيذها لخدمة جمهور الركاب لن تثني وزارة النقل عن الاستمرار في تطوير مرفق السكك الحديدية وتنفيذ المشروعات العملاقة التي تخدم المواطنين وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة.

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